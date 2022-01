Falsa cittadinanza romena, arrestati tre cittadini moldavi

VERONA - Avevano già ottenuto lo stato di cittadini europei, ma con una documentazione che attestava una falsa cittadinanza romena; per questo tre uomini moldavi sono stati arrestati dal Comando della Polizia locale di Verona. A loro carico i reati di falso documentale, truffa e falsa attestazione a pubblico ufficiale, dietro ai quali - ha sottolineato il comandante della Polizia locale scaligera, Luigi Altamura - sembra esserci una più complessa organizzazione internazionale dedita alla clonazione seriale di documenti. Il giudice ha confermato l'arresto nel rito per direttissima. I tre uomini, senza precedenti, sono stati rimessi in libertà.