Due extracomunitari arrestati con mezzo chilo di cocaina, valore 100.000 euro

VERONA - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caprino Veronese hanno tratto in arresto due cittadini extracomunitari di nazionalità magrebina, A.Y. di anni 42 residente in provincia di Verona , ed E.A. di anni 35 residente in provincia di Mantova, sorpresi con oltre mezzo chilogrammo di cocaina. Gli investigatori di Caprino Veronese erano sulle tracce dei due da tempo, avendoli notati nella zona del centro commerciale di Affi dove erano soliti incontrarsi. Uno dei due, il 35enne residente nel Mantovano, fa l'operaio di una azienda operante nella zona del Garda, mentre il secondo risulta privo di occupazione.

Venerdì sera i due sono stati rintracciati a Castiglione delle Stiviere (MN) dai Carabinieri di Caprino, mentre giungevano in auto presso l’abitazione del trentacinquenne e trovati in possesso di un panetto di cocaina del peso di oltre 500 grammi. Il valore della sostanza sequestrata all’ingrosso è di circa 20.000 euro, se tagliata e rivenduta al dettaglio il valore è di circa 100.000 euro. I due sono stati tratti in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a milite intervenuto e detenzione a fini di spaccio, nonché a disposizione della Procura di Mantova che sabato ne ha richiesto la convalida dell'arresto e la misura cautelare della custodia in carcere. Il procedimento è in fase di indagini preliminari.