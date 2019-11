VERONA - Sei persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Verona che ha concluso un'indagine per frode fiscale in commercio. L'operazione dei finanzieri veronesi, denominata «Oro Nero», ha accertato un'evasione di oltre 21 milioni di euro sull'Iva per più di 80 milioni di litri di carburante.

