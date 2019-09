Eva Grimaldi, i segreti dell'attrice veronese a Tale e Quale show

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTASempre pronta a cambiare pelle, l'attrice veronese Eva Grimaldi, 58 anni, dopo le nozze con Imma Battaglia, ha debuttato nella squadra di Tale e Quale show, lanciandosi in una nuova sfida. Diventata diva negli anni '80 con Drive in, ha recitato con Fellini, è stata primadonna del teatro Bagaglino di Roma, ha posato senza veli per Playboy, quindi regina delle fiction formato famiglia per poi partecipare a due reality. Nella nuova avventura canta, imita, indossa altre vesti.