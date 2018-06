«Voglio 1.200 euro o vi uccido». Minacce ed estorsione ai vicini

NEGRAR - Minaccia di morte e tenta di estorcere denaro ai vicini di casa. I Carabinieri di Negrar (Verona) hanno arrestato con l'accusa di estorsione un 45enne di nazionalità nigeriana residente a Negrar, regolare sul territorio italiano, venditore ambulante. I militari sono intervenuti in seguito alla denuncia presentata da una coppia di fidanzati del paese della Valpolicella; la ragazza ha raccontato di essere stata vittima di una minaccia di morte da parte di nigeriano residente nell'appartamento accanto al loro. Anche l'uomo ha riferito di di avere ricevuto, nei giorni precedenti, minacce di morte da parte dello stesso uomo che pretendeva, apparentemente senza alcun motivo, il pagamento di 1.200 euro. In caso contrario li avrebbe uccisi entrambi.



Impauriti dalle continue minacce, i due giovani hanno promesso mille euro, purché li lasciasse in pace. Al momento della consegna il nigeriano si è lamentato perché mancavano 200 euro, ma i Carabinieri, che erano appostati seguendo tutta la scena, lo hanno bloccato con i soldi ancora in mano. L'uomo è stato così arrestato e al Tribunale di Verona il giudice Alessia Silvi lo ha condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA