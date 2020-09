Esplode una casa nel quartiere di Veronetta: 6 feriti, uno in gravi condizioni

VERONA - Esplosione in una casa nel quartiere di Veronetta, a Verona. Sei persone risultano ferite, una sarebbe grave. La deflagrazione si è verificata questa mattina, 18 settembre 2020 in un alloggio Agec, in via San Giovanni in Valle. L'esplosione sarebbe dovuta a una fuga di gas, ma non è ancora chiaro se a provocare il botto sia stato o meno un gesto volontario. © RIPRODUZIONE RISERVATA