Esercitazione al tiro a segno: parte un colpo di pistola, ferito dal proiettile

VERONA - Un uomo è rimasto ferito da un colpo di pistola durante un'esercitazione al tiro a segno di Caprino Veronese. La persona ferita era impegnata in un esercitazione e, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è stata colpita da un proiettile mentre maneggiava l'arma. L'uomo, che non è in gravi condizioni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l'elicottero di Verona Emergenza all'ospedale di Borgo Trento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA