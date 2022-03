Esercitazione nautica, simulato l'incendio a bordo di un traghetto Navigarda

BARDOLINO - Lunedì 28 febbraio i vigili del fuoco di Bardolino, congiuntamente con i colleghi bresciani, hanno partecipato ad un'esercitazione a bordo di un traghetto della Navigarda. Lo scenario prevedeva che l'imbarcazione, partita da Peschiera del Garda, giunta al largo del porto di Lazise subiva un principio d'incendio nel locale motore rendendo priva di governo l'unità navale. A bordo vi erano 22 passeggeri oltre l'equipaggio che, prontamente, metteva in campo tutte le procedure di sicurezza per arginare il pericolo. La squadra nautica dei vigili del fuoco, partita dal porto di Bardolino, ha raggiunto in poco tempo l'imbarcazione e dopo aver domato le fiamme ha trasbordato tutti i passeggeri che, grazie anche al supporto dei vigili del fuoco di Salò giunti con un gommone, venivano trasportati a terra. La manovra si concludeva con il traino in porto, a cura del mezzo nautico dei vigili del fuoco prima e di un traghetto della società giunto in supporto poi, dell'imbarcazione presso il porto di Peschiera del Garda. L'esercitazione è servita per testare le comunicazioni e le procedure d'intervento e d'emergenza allo scopo di garantire con sempre maggiore professionalità ed efficacia la sicurezza dei numerosi passeggeri che ogni anno usufruiscono dei servizi della società Navigarda.