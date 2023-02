Escursionista si perde nei boschi del ​Santuario Madonna della Corona: scattano i soccorsi

FERRARA DI MONTE BALDO (VERONA) - Uomo si perde nei boschi, dà l'allarme e viene soccorso. E' successo il 2 febbraio non lontano dal Santuario Madonna della Corona, nel comune di Ferrara di Monte Baldo, non lontano dalla frazione di Spiazzi di Caprino Veronese, in provincia di Verona.

Un 36enne, che percorreva il sentiero che da località Spiazzi conduce al Santuario Madonna della Corona, superato il luogo sacro è arrivato nei pressi del Vajo dell'orsa dove non riusciva più a orientarsi. L'uomo, utilizzando il proprio cellulare, ha dato l'allarme comunicando alla sala operativa dei vigili del fuoco la sua posizione. Una squadra di pompieri, partita dal distaccamento di Bardolino, è arrivata nei pressi del santuario e, dopo essersi congiunti con personale del soccorso alpino, ha proseguito a piedi lungo il percorso per intercettare e soccorrere l'uomo. Dopo essersi accertati delle condizioni di salute del malcapitato, lo hanno accompagnato a Malga Orsa, dove ad attenderlo vi era l'elisoccorso di Trento per il trasporto in ospedale. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle ore 22.15