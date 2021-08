Escursionista precipita nella scarpata vicino al ponte tibetano di Crero: morto sul colpo

VERONA - Il corpo di un giovane escursionista è stato recuperato oggi dal Soccorso alpino in fondo ad una scarpata nella zona di Crero, alle pendici del Monte Baldo, nel Veronese. La vittima non è ancora stata identificata. Sono stati i carabinieri a dare l'allerta, per una persona vista cadere nel dirupo, nei pressi del ponte tibetano di Crero, una delle attrattive della zona. Un soccorritore che si trovava nelle vicinanze si è portato sul luogo e si è calato per circa 25 metri da un salto di roccia, alla cui base ha rinvenuto il corpo di un ragazzo. Il soccorritore è stato poi raggiunto dal resto della squadra; una volta ottenuto il nulla osta dalla magistratura, la salma è stata recuperata e portata all'obitorio.