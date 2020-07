Trovato in auto con 5 chili di eroina, pianto disperato: arrestato

​VERONA - La Polizia Stradale di Verona ha sequestrato 5 chili di eroina e tratto in arresto un 38enne milanese. L'uomo è stato fermato mentre percorreva la strada regionale 434, all'altezza dello svincolo per Vallese, nel comune di Oppeano (Verona) a bordo della sua auto. Visto che l'uomo risultava essere stato denunciato per lesioni, maltrattamenti in famiglia e stupefacenti, gli agenti della Polizia Stradale hanno ritenuto opportuno estendere il controllo al veicolo trovando nel bagagliaio un involucro completamente ricoperto di scotch contenente lo stupefacente.



Il carico di droga era stato posizionato tra la parte posteriore dei sedili ed il fondo del bagagliaio. I poliziotti non hanno avuto il tempo di chiedere spiegazioni che il giovane è esploso in un pianto disperato, confermando i sospetti poi riscontrati dalle analisi della Polizia Scientifica, sul contenuto del pacco: 5 chili di eroina. L'uomo è stato così condotto nel carcere di Montorio a disposizione dell'Autorità giudiziaria veronese.

