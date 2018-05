La padrona muore, Pilù diventa il gatto più ricco d'Italia: un milione e mezzo per il suo accudimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Avete presente Gli Aristogatti? L'anziana signora fa testamento e lascia tutte le sue ricchezze agli amati gatti. Ebbene, questa storia è diventata realtà a Verona, più o meno, visto che la legge italiana non permette di nominare come erede un animale. Eppure il, dopo la morte della sua padrona, Cecilia Anna D., è diventato. La signora, classe 1930, ex funzionaria della presidenza del Consiglio dei Ministri, nubile e senza figli,, come raccontano il legali della Fondazione risparmiatori. Il patrimonio ammonta a circa. Ora - spiegano i legali all'Arena di Verona - è per suo uso, per le spese veterinarie, per il mantenimento e per ogni altra necessità.