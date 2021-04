Covid, salta Empoli-Chievo, ma i gialloblu oggi devono presentarsi

EMPOLI - Empoli-Chievo in programma oggi alle ore 15, allo stadio Carlo Castellani, non si giocherà a causa dello stop imposto ai toscani per il Covid. Ma il Chievo Verona è atteso lo stesso allo stadio a breve: la squadra veneta dovrebbe presentarsi per rispondere alla chiamata dell'arbitro. Se davvero gli ospiti arriveranno l'arbitro attenderà il quarantacinquesimo minuto di gioco per far terminare la partita. Non ci dovrebbe però essere il 3 a 0 a tavolino per il Chievo, il risultato dovrebbe andare sub-judice, in attesa delle disposizioni della Lega per il recupero della partita.

Anche l'ultima gara dell'Empoli, contro la Cremonese, in trasferta venerdì scorso, è stata rinviata su richiesta del club toscano: ancora non è noto quando sarà recuperata. L'Empoli è in quarantena precauzionale secondo le disposizioni dell'azienda sanitaria, la Asl Toscana centro che nei giorni scorsi ha disposto l'isolamento per tutti i componenti della squadra e lo staff tecnico: 11 i giocatori risultati positivi al Covid-19, più 2 componenti dello staff tecnico. Tutti gli altri sono sempre stati negativi e risultano negativi anche all'ultimo tampone effettuato nella giornata di sabato. L'Asl ha disposto fino al 7 aprile l'isolamento.