Conte (M5s) in tour nel Veneto: a Verona sostegno a Tommasi, a Padova un ok a Giordani

VERONA - Giuseppe Conte, leader dei CinqueStelle, arriva nel Veneto. Il tour di oggi è ovviamente elettorale e Conte ha toccato due cittàchiave del prossimo confronto, Verona e Padova, dove ha incontrato i rispettivi candidati sindaci del centrosinistra, Tommasi e Giordani.

Qui Verona: «Nostri candidati con Tommasi»

APPROFONDIMENTI VERONA Damiano Tommasi cerca il gol in municipio: corre da sindaco per il... 12 GIUGNO Elezioni, tra due settimane si vota. E in Veneto calano i big della... VERONA Tommasi dal pallone al municipio: sarà il candidato sindaco... PADOVA Le spese elettorali delle liste: ecco quanto investono i candidati

«Abbiamo due nostri candidati nella lista di Damiano Tommasi sindaco e ci siamo presentati con questa formula, speriamo che i nostri due candidati possano dare un contributo, essere eletti e andare al consiglio comunale». Così Giuseppe Conte, che a Verona ha incontrato il candidato sindaco di centrosinistra Damiano Tommasi. «Siamo in una fase ovviamente di rinnovamento - ha aggiunto Conte - e in molte realtà andiamo con delle liste, in altre, come in questo caso, non abbiamo avuto nessun problema a presentare invece delle singole figure che possano dare un contributo. L'importante è il progetto politico». Quanto a Tommasi «mi era venuto a trovare a Roma, oggi ho ricambiato la visita. L'ho trovato molto molto convinto, molto preso e coinvolto nel progetto politico; ci crediamo molto, perché è un progetto politico molto serio, che è stato costruito a misura di questa città che è bellissima, e che dal punto di vista culturale, dal punto di vista della sostenibilità, della svolta in termini di transizione ecologica, può diventare un faro, non solo in Italia ma in Europa», ha aggiunto.

Qui Padova: «Sì a Giordani, ha fatto bene»

«Sosteniamo convintamente Giordani, ha fatto molto bene, stiamo parlando di una esperienza amministrativa in cui ha dimostrato, senza far chiacchiere, come si può far bene per questa meravigliosa città». Lo ha detto a Padova il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine di una iniziativa a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente Sergio Giordani. «Per cambiare a fondo una città, così come un paese, i cicli devono essere lunghi. Questa prima fase dell'amministrazione è importantissima ma bisogna dare continuità. Quando ci sono dei bravi amministratori bisogna sostenerli e dargli la possibilità nel tempo di migliorare la qualità di vita dei cittadini sempre più a fondo» ha detto intervenendo a Padova ad un evento della campagna elettorale a sostegno di Sergio Giordani, sindaco uscente e ricandidato per il centro sinistra alla poltrona di Palazzo Moroni».