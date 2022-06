Tempo scaduto, niente apparentamenti: sfida Tommasi-Sboarina al ballottaggio di domenica 26

VERONA - Tutto come nelle attese a Verona, Damiano Tommasi (39,8%), e Federico Sboarina (32,7%) si sfideranno, domenica 26 giugno, senza apparentamenti. Nessuno dei due, infatti, ha formalizzato in Comune entro le 14 l'iscrizione di nuove liste a sostegno rispetto a quelle del primo turno: 6 per Tommasi (tra cui il Pd), 6 per Sboarina (tra cui Fdi e Lega). Il tentativo di andare ad un apparentamento formale tra Sboarina e Tosi è naufragato dopo l'ultimo rifiuto opposto ieri dal candidato di Fratelli d'Italia. Il primo turno si era concluso con circa 13.000 voti di distacco fra l'ex calciatore e il sindaco uscente. L'affluenza dei votanti era stata del 55%.

