L'illustratrice Elena Xausa muore a 38 anni. I suoi disegni sono comparsi anche sul New York Times

VERONA - Elena Xausa se ne va a 38 anni a causa di una terribile malattia. Xausa, residente a Verona, era un'illustratrice conosciuta a livello internazionale tanto da aver collaborato anche con il New York Times. Ma sono tantissimi i lavori di Xausa per testate americane. Le sue sono opere vivaci, spensierate e con un pizzico di ironia. Colleghi e amici la ricordano come una persona piena di energia, instancabile e propositiva.

Il funerale si terrà giovedì 1 dicembre alle 15 alla chiesa di Santa Maria Assunta di Marostica.