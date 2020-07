Proiettili di artiglieria trovati in un campo veronese: area recintata in attesa degli artificieri

VERONA - Due proiettili d'artiglieria, residuati verosimilmente della Seconda Guerra mondiale, sono stati rinvenuti in un campo agricolo a Pescantina (Verona). L'area è stata messa in sicurezza dai Carabinieri che hanno allertato la Prefettura in attesa dell'intervento del personale del Genio Guastatori dell'Esercito Italiano che, nei prossimi giorni, procederanno alle operazioni di bonifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA