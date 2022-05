Due furgoni in fiamme nel giro di mezz'ora a Legnago stanotte: messaggio di stampo mafioso

VERONA - È preoccupante quanto accaduto stanotte, poco dopo le 4, a Legnago (Verona). Due furgoni sono andati in fiamme a distanza di mezzora l'uno dall'altro per cause ancora in corso di accertamento. I due mezzi erano parcheggiati a distanza di un chilometro, uno in via Malon e l'altro in via Parallela. Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Legnago che hanno messo in sicurezza le due zone interessate e spento le fiamme. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Legnago: sembra difficile, infatti, credere che in entrambi i casi si sia trattato di un incendio per autocombustione. E questo preoccupa perché l'altra ipotesi è che le fiamme si siano propagate con degli inneschi fatti partire da dei criminali. Il che vorrebbe dire un messaggio di stampo mafioso a Legnago.