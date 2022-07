Escono per una passeggiata e spariscono: Carmelo, 68 anni, non si trova da 8 giorni. Un 33enne da lunedì. Ricerche in corso

VERONA - Continuano le ricerche di Carmelo Busti, il 68enne di Illasi (VR) scomparso da casa il 29 giugno scorso. La sua auto era stata trovata nel piazzale di San Giorgio in Lessinia e il suo telefono è irraggiungibile dal 30 giugno. Inoltre, da lunedì 4 luglio, non si hanno più notizie di un 33enne che vive nei pressi di Fosse di Sant'Anna d'Alfaedo.

Oggi, in accordo con la prefettura e con i vigili del fuoco - non essendo emerse novità che possano stringere il campo di indagine nella ricerca di Carmelo Busti a San Giorgio in Lessinia - il Soccorso alpino di Verona, assieme alle altre stazioni della delegazione Prealpi Venete, ha concentrato le forze a Fosse di Sant'Anna d'Alfaedo.

I soccorritori stanno battendo tutti i sentieri e le aree attorno all'abitato, nonché gli itinerari che portano a Peri. Il soccorso speleologico di Verona e Vicenza sta inoltre perlustrando le cavità carsiche presenti in numero elevato nella zona. Sul posto anche vigili del fuoco e protezione civile.

La vicenda di Carmelo Busti

Carmelo Busti, 68 anni, di Illasi (VR), è uscito dalla propria abitazione verso le 14 ed è stato visto poco dopo. È un camminatore abituale e il suo cellulare risulta spento da giovedì 30 giugno. Chiunque abbia sue informazioni è pregato di contattare i carabinieri.