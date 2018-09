Controlli sul tragitto casa-scuola degli studenti: tre arresti e droga sequestrata

VERONA - È scattata oggi a Verona la prima operazione del progetto "Scuole sicure" voluto dal Viminale, con un'attività straordinaria di controllo del piazzale della stazione di Porta Nuova e le aree limitrofe, che rientrano nel tragitto casa-scuola degli studenti. Al termine, la Polizia municipale ha arrestato tre persone, senza fissa dimora, trovate nell'area dei bastioni dell'ex zoo, vicina alla stazione. Sono stati sequestrati oltre due etti di sostanza tra marijuana e hashish, mentre non è stato rinvenuto stupefacente nel piazzale della stazione.



L'inizio delle attività di contrasto allo spaccio di droga è scattato dopo la mappatura e l'individuazione delle scuole e delle zone a rischio. L'operazione ha coinvolto 15 uomini della Polizia municipale, in divisa e in borghese, e l'Unità cinofila di Venezia. Una volta ultimato il deflusso degli studenti dal piazzale, gli uomini della Polizia municipale si sono spostati nell'area dell'ex zoo, altra zona segnalata come a rischio, e qui sono intervenuti sequestrando varie sostanze stupefacenti. I tre arrestati, uno di origine indiana, un congolese e un gambiano, compariranno domani davanti al giudice per la convalida dell'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Due degli arrestati erano in possesso di 30 grammi di marijuana ciascuno, il terzo di 180 grammi di hashish. Per detenzione a fini di spaccio è stato denunciato anche un richiedente asilo di origine afgana.



«Il provvedimento appena varato dal governo - ha detto l'assessore alla Sicurezza Daniele Polato - ha dimostrato immediatamente la propria efficacia. Scuole Sicure prevede controlli mirati contro lo spaccio di droga: i risultati ci danno ragione. Quella di oggi è stata una prima attività straordinaria che sarà replicata varie volte durante l'anno scolastico e che interesserà, oltre al piazzale della stazione, i poli scolastici di borgo Roma, Santa Lucia, San Michele e Veronetta». Polato ha aggiunto che nel 2019 la Polizia municipale potrà contare su una propria unità cinofila, «il che ci permetterà di essere ancora più efficaci nel contrasto alla droga».

