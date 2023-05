Coca, hashish e 8mila euro nella cassaforte del B&B, arrestati due giovani marocchini

VERONA - Il covo in una stanza di un Bed and Breakfast, dove i due giovani marocchini residenti nel veronese avevano nascosto 235 grammi di cocaina, 83 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente e più di 8 mila euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati nelle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, avevano iniziato ad acquisire le prime informazioni sul conto dei due, fino alla perquisizione che ha permesso di rinvenire un grosso quantitativo di cocaina e hashish nonché un’ingente somma di denaro in contanti.

Il primo arrestato, già con precedenti specifici, è stato controllato nella camera del B&B che aveva prenotato qualche giorno prima, mentre si trovava in compagnia di un ragazzo ed una ragazza, entrambi assuntori di stupefacenti. Proprio nella cassaforte della camera, solitamente adibita a custodire gli effetti personali di valore, il marocchino aveva nascosto un etto di cocaina e 83 grammi di hashish oltre che quasi 2 mila euro in contanti.

L’altro giovane marocchino è invece stato controllato a bordo della sua auto, dove i militari dell’Arma hanno trovato occultati, all’interno di un ovetto Kinder, 9 dosi di cocaina già incellofanate e pronte ad essere vendute, oltre che denaro in contanti. Di lì la perquisizione nella camera del B&B, dove sono state trovate altre dosi e un pezzo in “sasso” di cocaina per un peso complessivo di circa 120 grammi, oltre che, ben nascosti nel materasso del letto, più di 6 mila euro in contanti, ritenuti provento di pregressa attività di spaccio. Terminati gli atti di rito, entrambi gli arrestati, accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Verona Montorio, dove, a seguito di convalida della misura, i due giovani spacciatori si trovano tuttora.