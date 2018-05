Giro di pusher tra Verona e Brescia: due arresti e droga sequestrata

Due persone sono finite in carcere nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza di Verona, iniziata nel 2017, che ha portato anche all'arresto di altre due persone e al sequestro di una pistola e di un 1,4 kg di cocaina, 40 grammi di eroina, sedici boccette di metadone, per un valore, al dettaglio, di circa 200 mila euro. L'indagine è iniziata con il ritrovamento, durante una perquisizione di una pistola calibro 22 completa di munizioni mezzo chilo di cocaina e i 40 grammi di eroina. Il proprietario era stato poi arrestato. L'uomo è risultato essere in contatto con altri presunti spacciatori gravitanti tra le provincie di Verona e Brescia, entrambi poi ammanettati.

