Piantagione di marijuana in casa: 2 arresti, sequestrati 53 chili di droga e 103 piante

VERONA - Un insolito via vai di gente, di giorno e di notte, misto ad uno strano odore che invadeva tutto il vano scale, questo quanto hanno segnalato alcuni cittadini di via Zampieri ai carabinieri della Stazione di Parona. Scattate le verifiche del caso, i militari mercoledì 7 aprile si sono presentati nell’abitazione, ma i due inquilini non volevano aprire la porta. Alla fine sono entrati nell'appartamento dove ogni camera, tranne quella da letto in cui abitavano i due italiani, di 30 e 60 anni, era adibita a serra per la coltivazione, produzione e stoccaggio di chili e chili di marijuana.

I carabinieri hanno trovato 52,5 chili circa di infiorescenze, foglie e resine di marijuana in fase di essiccazione o congelate; oltre 700 grammi di marijuana pronta per la vendita; 103 piante di marijuana, di altezza variabile (dai 10 ai 90 centimetri); diversi bilancini e materiale per il confezionamento e stoccaggio dello stupefacente; 50 ventilatori elettrici; 5 filtri aria con relative tubazioni; 16 lampade di vario tipo per riscaldare l’ambiente e favorire la crescita delle piante; 1 deumidificatore e 1 umidificatore; temporizzatori e termometri; 1 rilevatore di ph/ acidità; numerose taniche e flaconi di fertilizzanti; 6 tende di colore nero con relative aste di montaggio, per la realizzazione della serra.

I due avevano addosso 2.090 euro uno, e 550 euro l’altro, confezionati curiosamente in un barattolo di cartone di fazzoletti di carta. Originale anche la spiegazione data per l'utilizzo dell'"erba" congelata, infatti i due avrebbero voluto utilizzarla per aromatizzare del burro. Alla fine sono stati arrestati per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dopo la convalida dell'arresto per il più giovane sono stati concessi i domiciliari mentre per quello più anziano il divieto di dimora nella provincia di Verona.