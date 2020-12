Droga consegnata direttamente a casa dei clienti: un arresto e 9 kg di eroina purissima sequestrati

VERONA - Un cittadino albanese incensurato è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Verona, che ha sequestrato 9 chilogrammi di eroina purissima oltre a 77 chilogrammi di sostanza da taglio.

Droga a domicilio

I «Baschi Verdi» (Finanzieri della componente specializzata Anti Terrorismo e Pronto Impiego) hanno bloccato l'uomo che aveva organizzato un sistema di consegne «a domicilio» della droga direttamente nelle abitazioni dei clienti. Una sorta di servizio di «delivery» dello spaccio che ha reso particolarmente difficoltose le attività di indagine. I finanzieri hanno scoperto un garage, poco distante dal centro storico scaligero, che era stato adibito a laboratorio di stoccaggio e lavorazione. Qui sono stati rinvenuti i 9 chili di eroina, già confezionati in panetti da mezzo chilo, la sostanza da taglio e tutto l'occorrente per la lavorazione e il successivo confezionamento dello stupefacente, tra cui una pressa, stampi in ferro battuto e martinetti idraulici, bilancini di precisione per la pesatura della sostanza, oltre a diverse migliaia di euro in contanti. Sequestrati anche 14 mila euro provento dell'attività di spaccio.

