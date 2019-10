«Picchiata la vigilia di Natale», poi ritratta, ma il 33enne aguzzino finisce nei guai

VERONA - Faceva prostituire una sua amica e con i soldi ricavati andava a giocare alle slot-machine ma è stato arrestato dai carabinieri. Ad intervenire sono stati militari di Peschiera del Garda (Verona) che hanno bloccato un romeno di 33 anni, residente a Verona, per sfruttamento della prostituzione nei confronti di una sua connazionale. L'indagine aveva preso il via la notte del 24 dicembre 2017 a Bussolengo, dove una ragazza di origine romena riferiva di aver subìto un'aggressione.



In seguito la donna ha cambiato versione dicendo di non voler sporgere alcuna denuncia contro l'aggressore. Comunque è scattata una complessa attività d'indagine, dalla quale è emerso che il 33enne sfruttava la donna, sulla quale aveva un controllo totale, obbligandola a prostituirsi. Soldi che poi finivano puntualmente nelle sale slot della zona.



Il 33enne, finito nei guai con la giustizia per alcuni furti, ora dovrà rispondere anche di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

