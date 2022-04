Donna di 60 anni stuprata mentre passeggia alle foci del fiume: preso

VERONA - I carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno fermato un uomo ritenuto responsabile dell'aggressione e della violenza sessuale commessa l'11 febbraio su una donna di 60 anni. La vittima era stata avvicinata mentre passeggiava nei pressi della foce del Rubicone, a Gatteo Mare nella costiera Romagnola, picchiata e stuprata in spiaggia. I militari, coordinati dal pm Lucia Spirito, hanno identificato l'indagato, di nazionalità marocchina, e lo hanno rintracciato il 26 marzo in un comune della provincia di Verona. Il fermo è stato convalidato e l'uomo si trova ora in carcere.