Domus Mercatorum, l’asta va deserta, venduta invece Casa Bresciani a 3,3 milioni di euro

VERONA - Si è tenuta oggi, 3 febbraio, a Verona in Camera di Commercio, l’asta ad incanto per la vendita del complesso della Domus Mercatorum. Il notaio Rosalia Russo ha proceduto all’aggiudicazione del lotto “Casa Bresciani”, acquistato per la base d’asta, cioè 3,3 milioni di euro.



Non sono state presentate, invece, offerte per la Domus Mercatorum, la casa dei mercanti, in piazza delle Erbe, adiacente a Casa Bresciani. La Camera di Commercio valuterà nei prossimi giorni le possibili azioni da intraprendere. L’ente camerale, proprietario della Domus Mercatorum, ha deciso a fine 2022 di mettere all’asta i due storici immobili.

L’asta era divisa in Lotto A (Domus Mercatorum), con prezzo base a 7 milioni di euro. Il Lotto B (Casa Bresciani), a prezzo base di 3,3 milioni. E Lotto C (Domus Mercatorum e Casa Bresciani) a prezzo base di 10,3 milioni. La Camera di Commercio era affiancata nella promozione dell’asta a livello nazionale e internazionale da Italy Sotheby’s International Realty, protagonista nel settore immobiliare di lusso in Italia e nel mondo.