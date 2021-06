Forti dolori all'inguine durante la camminata: 36enne soccorsa sulla strada per il rifugio

CAPRINO VERONESE (VERONA) - Si sente male mentre fa un'escursione: soccorsa una donna, A.N., 36 anni, di Brescia. Ecco cosa è accaduto. Dopo le 14 di oggi, domenica 5 giugno, il Soccorso alpino di Verona è stato allertato dalla Centrale del Suem, per un'escursionista che, risalendo la strada sterrata da Due Pozze al Rifugio Fiori del Baldo con altre persone, aveva accusato dolori all'inguine. Raggiunta in jeep a 1.640 metri di quota da una squadra di soccorritori, che si stava addestrando al Forte San Marco, la donna è stata accompagnata all'auto, con cui si è allontanata autonomamente.