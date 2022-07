Verona: Carmelo, 68 anni, esce per un'escursione in montagna ma non ritorna a casa. Scomparso da 6 giorni: ricerche in corso

BOSCO CHIESANUOVA (VERONA) - Sono in corso in queste ore le ricerce di un escursionista di Illasi (Verona), che manca da casa da mercoledi scorso, 29 giugno. Si tratta di Carmelo Busti, 68 anni. La macchina dell'uomo è stata ritrovata oggi nel piazzale di San Giorgio, in Lessinia.

Carmelo Busti, 68 anni, di Illasi (VR), è uscito dalla propria abitazione verso le 14 ed è stato visto poco dopo. È un camminatore abituale e il suo cellulare risulta spento da giovedì 30 giugno. Nel pomeriggio la stazione del Soccorso alpino di Verona ha quindi iniziato le perlustrazioni nelle zone in cui potrebbe essersi diretto il 68enne e l'elicottero di Verona emergenza ha effettuato un lungo sorvolo: San Giorgio, Malera, Rifugio Pertica, Ferrata Pojesi, sentiero delle creste, cima Carega e malga Sinel.



Due squadre hanno battuto il Vallone del Malera e il sentiero da San Giorgio al rifugio Pertica. Altre squadre stanno arrivando sul posto. Presenti anche i vigili del fuoco. Operative anche le unità cinofile molecolari. Chiunque abbia sue informazioni è pregato di contattare i carabinieri.

