Padre e figlioletto americani dispersi sul Baldo Salvati nella notte /Foto

VERONA - Si è conclusa con un lieto fine la disavventura che ha visto protagonisti due turisti americani - padre e figlio - dispersi sulnel versante che si affaccia sul Lago di Garda.Nel corso della giornata di ieri - sabato 29 giugno - padre e figlio di 9 anni, residenti a Washington, ma temporaneamente ospiti della sorella a Lazise, sono usciti per una passeggiata sul Baldo; sul far della sera, stanchi e disorientati, hanno chiesto aiuto ai Vigili del fuoco. Verso le 21 sono partite le squadre, che hanno percorso con due mezzi il tratto fino alla stazione intermedia della funivia e poi proseguito a piedi fino a raggiungere la località Belvedere, dove hanno preso contatto con i dispersi. Le persone, spaventate ed infreddolite, sono state accompagnate a valle e affidate al personale sanitario per alcuni controlli; dopo poco hanno potuto felicemente riabbracciare i familiari che li attendevano preoccupati.