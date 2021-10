Disney Store, il marchio diventa italiano e riapre: a Venezia e Verona previsti aumenti degli organici

VENEZIA/VERONA - Ad un mese dalla chiusura dei battenti dei 15 negozi Disney Store c'è intesa tra il gruppo e i sindacati sul passaggio dei lavoratori del marchio statunitense alle dipendenze di D-Retail srl, società interamente controllata dal Gruppo italiano Percassi che opera nel retail commerciale, anche in formula franchising, presente nel Paese con 125 negozi e con altri punti vendita nel sud Europa in Francia, Spagna, Grecia e Portogallo. L'intesa, siglata al ministero del Lavoro dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UIltucs e dalla direzione aziendale, troverà applicazione per un minimo del 70% dell'attuale organico Disney (pari a 224 lavoratori), ossia 156 lavoratori, «con una oscillazione del 10%», che accetteranno formalmente il passaggio senza soluzione di continuità e con conseguente mantenimento dell'anzianità convenzionale, retribuzione, livello e ogni elemento del proprio rapporto di lavoro a far data dal 1. novembre 2021.

Entro il 6 ottobre, per esigenze organizzative, il Gruppo Percassi richiede la verifica della percentuale di adesione; decorso tale termine la disponibilità si intenderà non più vincolante. I lavoratori entro il 20 ottobre perfezioneranno l'accettazione dell'offerta, previa sottoscrizione del verbale di conciliazione. Le posizioni offerte riguardano «solo ruoli non coperti da attuali dipendenti» e «solo nelle città dove esiste un fabbisogno» di aumentare l'organico «a Milano, Torino, Bergamo, Bologna, Venezia, Verona, Roma, Firenze, Catania e Napoli». D-Retail srl si impegna a non recedere dal rapporto di lavoro con il singolo dipendente per motivi unicamente economici per 15 mesi decorrenti dalla data di assunzione.