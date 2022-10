Un chilometro quadrato di discarica abusiva: auto, elettrodomestici e mobili. Scattano denuncia e sequestro

LEGNAGO - Discarica abusiva nel territorio della bassa veronese: montagne di rifiuti tra cui anche 13 auto scovate dai finanzieri di Verona in un terreno privato vicino a Cerea. Sul posto hanno trovato materiali di varia natura accatastati tra la vegetazione. Tra i rifiuti sono state rinvenute 13 autovetture abbandonate, alcune radiate per demolizione o esportazione, oltre a elettrodomestici, pneumatici, bancali e vecchio mobilio.

I finanzieri hanno deferito all’autorità giudiziaria il proprietario dell’area per aver svolto un’attività non autorizzata di raccolta di rifiuti, non smaltiti secondo le disposizioni vigenti. Sottoposta a sequestro probatorio l’intera area adibita a discarica abusiva, per un’estensione di circa un chilometro quadrato. Sono in corso ulteriori approfondimenti in ordine ai veicoli rinvenuti (alcuni dei quali ancora corredati di targhe) e all’eventuale danno ambientale causato dalla prolungata persistenza sul terreno di tali materiali e dalle possibili infiltrazioni di oli usati e di percolato nel sottosuolo o nel vicino canale adiacente alla proprietà.