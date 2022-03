Daryna si laurea online dall'Ucraina con una tesi su Dostoevskij: «Che emozione» Per lei il massimo dei voti

VERONA - Una tesi su Dostoevskij e alla fine il massimo dei voti per la giovane Daryna, studentessa Ucraina dell'Università di Verona che ha seguito la proclamazione da casa sua a Kherson, città nel sud dell'Ucraina occupata dall'esercito russo. La ragazza, che ha conseguito la laurea magistrale in Traduzione e interpretazione dei testi letterari, a doppio titolo, italiano e tedesco, ha discusso la tesi sul ruolo della traduzione italiana del comando «Delitto e Castigo» di Dostoevskij, collegandosi in videoconferenza con la commissione riunita nell'ufficio di Arnaldo Soldani, direttore del dipartimento di Culture e civiltà.

Anche per i docenti dell'Università di Verona sono stati momenti davvero emozionanti: «Non era certo così che la nostra studentessa sognava di raggiungere questo traguardo, ma vista la drammatica situazione che l'Ucraina sta vivendo in questo periodo, riuscire a laurearsi è stato per lei un grandissimo risultato» hanno detto il professor Fabio Forner, relatore della tesi, presente alla discussione assieme a Sabine Schwarze dell'Università di Augsburg, in Germania. (ANSA).