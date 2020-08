Danni del nubifragio, parchi off limit: nello storico Giardino dei Giusti abbattuto il Cipresso di Goethe Foto

VERONA - Fra i tanti danni che ha subìto Verona per il nubifragio che si è abbattuto domenica sulla città ci sono i parchi pubblici: centinaia gli alberi che sono stati sradicati dalla furia del vento. L'area delle basse Torricelle è stravolta: per le piante abbattute sulla strada. Tra i più danneggiati lo storico Giardino Giusti: la vegetazione centenaria è stata travolta dalla grandine e dal vento Tra i molti cipressi abbattuti, purtroppo c'è anche il cosiddetto “Cipresso di Goethe”, un esemplare secolare divenuto vero e proprio simbolo del giardino, che per più di 500 anni ha accolto i visitatori al loro ingresso.

Il sindaco Sboarina ha quindi emesso una ordinanza che vieta, per motivi di sicurezza, l'accesso ai parchi pubblici, alle aree verdi aperte al pubblico e alle aree cani fino a domani 26 agosto compreso. Il mancato rispetto prevede una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

Tra le aree verdi devastate anche il Bottagisio Sporting Center a Chievo: è corsa contro il tempo per assicurare l'attività di base e confermare una lunga serie di appuntamenti sportivi già in scaletta da tempo.

