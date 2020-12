​CyberChallenge, la squadra di studenti dell'Università di Verona alla competizione europea

CARIANO (VERONA) - Membro del team diretto dalla docente di Informatica Mila Dalla Preda, il 16 dicembre ha vinto, assieme agli studenti di Informatica dell’Università di Verona, la competizione italiana Cyberchallenge. Da qui, Alessandro è stato selezionato per la quarta edizione della CyberChallenge europea.

La premiazione si è svolta online sul sito del progetto ed è stata tenuta a battesimo da Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della ricerca, Roberto Baldoni, vicedirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica (Dis), Manlio Di Stefano, sottosegretario di Stato al ministero per gli Affari esteri, e Angelo Tofalo, sottosegretario di Stato alla Difesa.



«Con i miei compagni di squadra - ha spiegato Righi - Cristiano Di Bari, Enrico Cavicchini, Edoardo Grassi, Joshua Chapman e Pietro Moretto, abbiamo deciso di affrontare la sfida della competizione nazionale. Il progetto prevede una prima parte di lezioni teoriche sulla sicurezza informatica che permettono di sperimentare in prima persona nozioni che altrimenti rimarrebbero solo sui libri. Alla fine di questo percorso c’è una sfida di tipo attacco-difesa, in cui i vari team si scontrano per rubarsi a vicenda delle stringhe di testo nascoste nei sistemi informatici». Ora lo studente si prepara per la finale europea a cui parteciperà nella squadra italiana.

