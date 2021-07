Incendio in una azienda tessile. Si trova vicino al Cup: l'Ulss sospende il servizio di prenotazione

VERONA - Grosso incendio da questa mattina, sabatao 3 luglio 2021, in una ditta tessile in via della Metallurgia, a Verona. Si tratta della Denis Srl. Pare che fossero in corso lavori di ristrutturazione del tetto quando è divampato il rogo. Sul posto anche i tecnici Arpav (nella foto).

L'Azienda Ulss 9 Scaligera informa che questa mattina il servizio del Centro Unico di Prenotazione è stato temporaneamente sospeso a causa di un incendio divampato in un capannone attiguo alla sede del centralino, in zona Bassona a Verona. Per motivi di sicurezza le autorità hanno disposto l'evacuazione del personale dallo stabile. In attesa di aggiornamenti, l'Uss9 «si scusa per il disagio causato dalla sospensione dell'attività del Cup, che riprenderà regolarmente il prima possibile».