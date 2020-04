Oliver, il meraviglioso cucciolo consegnato ai bimbi intrappolati dalla quarantena

VERONA - Sono stati due operatori ecologici della 'Serit', l'azienda che cura la raccolta rifiuti in provincia di Verona, ad esaudire il desiderio di tre fratellini che, costretti in casa per l'emergenza Coronavirus, desideravano la compagnia di un cucciolo di cane, senza che i genitori potessero uscire a cercarlo.



È stata la nonna dei piccoli ad aver l'idea di contattare l'azienda di asporto rifiuti. Il direttore di Serit si è attivato, ed ha ricevuto la disponibilità i due dipendenti che, durante il giro di raccolta, in un comune vicino a quello dei tre fratelli, hanno recuperato un bel cucciolo, «Oliver», che al termine del turno di servizio hanno consegnato alla famiglia, lasciandolo sulla porta di casa. «Grazie a queste persone - ha commentato la nonna dei bambini - i piccoli hanno avuto la loro bella sorpresa di Pasqua, un cucciolo ha trovato una casa che lo ha accolto e verrà trattato con l'amore che merita. Prima o poi potrò stringere al mano ai due operatori di Seri per ringraziarli». Ultimo aggiornamento: 17:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA