Covid Veneto, 490 nuovi positivi (ma 314 sono "vecchi") e due morti, salgono i ricoverati. Vaccinazioni "di corsa" Bollettino

Coronavirus Veneto, 490 nuovi positivi e due morti nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 27 luglio. Azienda Zero fa notare comunque che nel computo totale sono stati inclusi anche 314 casi storici già segnalati all’Istituto Superiore di Sanita (ISS) e presi in carico dai SISP ma non precedentemente presenti nei report quotidiani. L'allineamento è dovuto alla revisione di algoritmi informatici del sistema informativo Covid-19.

APPROFONDIMENTI 26 LUGLIO Covid, 407 nuovi positivi, 1 morto. Mezzo Veneto completamente... 25 LUGLIO Covid Veneto, 507 nuovi positivi e nessuna vittima. Vaccianto quasi... FVG Effetto Covid: oltre 13.000 mammografie in meno in Friuli... 24 LUGLIO Covid Veneto, il bollettino di oggi: 576 nuovi contagi, si torna a... L'AGGIORNAMENTO Covid in Fvg, tornano due pazienti gravi in Rianimazione. Riccardi:...

Le persone attualmente positive sono 10.465, i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.634. I guariti sono 411.528. I tamponi molecolari eseguiti ieri sono stati 7.081, i tamponi antigenici 6.709.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Verona (150), seguita da Treviso (94), Padova (88), Vicenza (73), Belluno (26), Venezia (25), Rovigo (15).

Salgono anche i ricoverati in ospedale: 194 in tutto (+14), di cui 20 in terapia intensiva e 174 in area non critica.

Vaccinazioni, nuovo balzo

Nuovo aumento delle vaccinazioni ieri: le dosi somministrate sono state 43.344 di cui 15.504 prime dosi, per un totale di 5.303.562. Ad aver completati il ciclo sono così 2.457.758 (50,6% della popolazione). Con almeno una dose il 60,5%.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 27 luglio--->LEGGI E SCARICA

​