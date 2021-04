Covid, ordinanza a Verona. Vietato sedersi sulle panchine, off limits piazze, giardini e aree sensibili. Multe fino a 1.000 euro

Divieto di accesso pedoni : tutti i giorni, dalle ore 16 alle ore 6, non è possibile accedere ai giardini di Riva San Lorenzo e al parco giochi di via Cesare Abba.

Chiusura h24, invece, per piazza Castelvecchio, su cui possono transitare/sostare solo i pedoni diretti ai numeri civici della medesima piazza o chi è in attesa alla fermata dell'autobus.

Divieto di stazionamento con possibilità di transito ma non di assembramento: tutti i giorni h24 sulle scalinate della Gran Guardia e di palazzo Barbieri (presenti in piazza Bra e nelle laterali piazzetta Municipio e via degli Alpini); in piazza Pasque Veronesi; nelle alzaie fiume Adige; nell'area parcheggio via Bassetti a Porta Vescovo.