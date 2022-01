Focolai nelle carceri, la situazione più critica a Verona: quasi 130 contagi tra detenuti e agenti

VERONA - Sono diversi i focolai di Covid 19 nelle carceri. I principali a Verona e Asti, anche in proporzione alla popolazione detenuta. Il caso più critico a Verona, dove i detenuti positivi sono 95, tutti asintomatici, mentre 27 sono le positività tra i poliziotti penitenziari secondo i dati del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria riferiti alla giornata di ieri. Nei giorni scorsi la Uilpa polizia penitenziaria aveva invece parlato di 140 casi tra i detenuti e una trentina tra gli agenti.

APPROFONDIMENTI CARCERI Due nuovi padiglioni nel carcere di Rovigo: i posti per detenuti... ROVIGO Scoppia un focalio in carcere: un detenuto e 17 agenti positivi....

Ad Asti sono 84 i detenuti positivi, tutti asintomatici, e 8 i poliziotti contagiati. Nelle carceri milanesi, a Opera i positivi sono 73 tra i detenuti e 30 tra i poliziotti, a San Vittore i casi tra i reclusi sono 60 (con 2 ricoveri in ospedale) e 68 tra gli agenti, altri 49 e 28 se ne registrano rispettivamente per la popolazione detenuta e i poliziotti a Bollate. In Campania, a Santa Maria Capua Vetere i detenuti positivi sono 66 e 20 i poliziotti. A Poggioreale positivi 40 reclusi e 16 agenti, a Secondigliano 37 detenuti (uno in ospedale) e 31 poliziotti. A Torino 56 detenuti hanno preso il virus e 9 i poliziotti. A Prato 50 i casi tra i reclusi e 19 tra gli agenti.