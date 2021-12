Lotta al Covid in Africa, l'esperto: «Vacciniamo loro per difendere noi stessi»

VERONA - «Contribuiamo a vaccinare l'Africa, i Paesi più poveri, per salvare anche noi stessi». È chiaro l'appello che lancia il dottor Federico Gobbi, infettivologo e responsabile dell'Unità di Salute Globale dell'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar che fa parte del “Global surveillance network of travel and tropical medicine”. Gobbi, 48 anni, torinese d'origine ma da anni a Verona, è appena tornato dall'Angola, dove per una settimana ha istruito proprio sulla gestione Covid medici ed infermieri dell'ospedale della Divina Provvidenza, aperto dall'Opera Don Calabria nella capitale Luanda nel 1994.

La congregazione religiosa, fondata a Verona da San Giovanni Calabria nel 1907, è impegnata da sempre nelle sue missioni, dall'Africa al Sud America, all'Asia nello sviluppo sanitario dei Paesi più poveri del mondo e oggi ancor di più sul fronte del Covid. «Come IRCCS facciamo da appoggio all'attività degli ospedali angolani a Luanda, in particolare l'ospedale Divina Providencia - spiega il dottor Gobbi -. Ora, a Luanda stiamo lavorando per approntare, anche con attrezzature come ventilatori polmonari o dispositivi di protezione individuale, un reparto per la cura degli ammalati di Covid, istruendo anche il personale. Inoltre, stiamo cercando di attivare un'équipe di ricerca clinica sulle malattie infettive e tropicali per poter avere una fotografia più chiara della situazione, ottenere dei dati epidemiologici robusti e tenere sotto controllo la circolazione di Covid 19 e di altri virus quali dengue, chikungunya e febbre gialla».

«L'altro versante su cui siamo impegnati è quello dello sviluppo sia di un sistema di tamponi adeguato - riprende l'infettivologo -. Oggi in Angola si sono fatti in un anno i tamponi che in Italia si fanno in due giorni, vale a dire 1 milione e 200 mila. E questo anche perché un tampone molecolare costa qualcosa come 150-200 euro, perché ci sono pochissimi centri in grado di processarli».

Proprio qui sono arrivate il 15 dicembre gran parte delle dosi di vaccino inviate dall'Italia all'Angola, la prima donazione di vaccini fatta dall'Occidente a questo Paese. Un milione 814.400 dosi del vaccino Janssen (Johnson & Johnson) arrivate a Luanda nel quadro dell’iniziativa Covax, in collaborazione con l'Unicef. «Una notizia importante e significativa ma una goccia se pensiamo che l'Angola conta quasi 30 milioni di abitanti - riprende Gobbi -. Un Paese tra l'altro giovanissimo, dove il 50% della popolazione ha meno di 14 anni, e quindi dove sarà importantissimo poter avviare quanto prima la vaccinazione a chi ha dai 12 ai 17 anni. E per questo è anche molto interessante epidemiologicamente, per capire come il virus si comporta in una realtà completamente diversa dalla nostra. Oggi, solo il 21% della popolazione angolana ha avuto la prima dose e il 10% la seconda. Considerando tutto il periodo pandemico, tenendo però conto dei pochissimi tamponi fatti e quasi tutti rapidi, il tasso di positività è del 5,4%, ».

«È chiaro che in Paesi come questo serve un supporto generale e continuo da parte dell'Occidente, - conclude Gobbi -. Altrimenti continueremo a ritrovarci il Coronavirus in casa, magari con una variante come Omicron».