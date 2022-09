CORTINA - Nel mirino dell'inchiesta sugli spazi pubblicitari illegali di Audi nella vincolatissima Cortina le pratiche effettuate dal 2017. Così tra i denunciati ci sono i segretari comunali e dirigenti che si sono avvicendati negli anni. Le accuse dopo gli accertamenti dei carabinieri sono scattate per le installazioni pubblicitarie della celebre marca automobilistica vicino alla stazione ferroviaria e in Corso Italia di Cortina in una area dichiarata di rilevante interesse pubblico con decreto del 1952, senza autorizzazione paesaggistica e nulla osta della Soprintendenza. Le ipotesi di reato formulate nei confronti di 7 indagati sono la violazione della Legge 42/2004, ovvero il Codice dei beni culturali e del paesaggio per opere illecite. Ma c'è anche la pesante ipotesi di aver violato l'articolo 518 duodocies del codice penale: Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

I NOMI

Ecco tutti i denunciati a cominciare dai 5 dipendenti del Municipio. I segretari comunali Enrico Pilotto, 47 anni di Vigo di Cadore e Mirko Bertolo, 52 anni residente a Venezia, che erano impiegati in Municipio a Cortina rispettivamente all'atto del contratto del 2017 e 19. Poi altri dirigenti: Augusto Pais Becher 56 anni, di Auronzo, responsabile del servizio economico e finanziario del Comune di Cortina, Silvia Balzan, 50 anni di Santa Giustina, responsabile settore Edilizia privata in Municipio all'epoca dei contratti e Carlo Breda, 57 anni di Trieste, dirigente settore tecnico. Poi i referenti di Audi: Fabrizio Longo 60 anni, di Verona direttore divisione Audi e Massimo Faraò, 56 anni di Torino direttore marketing Audi.

LE AUTORIZZAZIONI

Successivamente le pratiche sono state fatte ad arte, come spiega il sindaco Gianluca Lorenzi. «Riguarda l'amministrazione precedente noi non c'entriamo niente», precisa il primo cittadino. «Per il contratto che abbiamo in essere oggi - prosegue Lorenzi - abbiamo fatto tutto l'iter: sia per le pedane che per le panchine abbiamo proceduto con le pratiche alla Soprintendenza e aspettato che arrivassero le autorizzazioni». Il primo cittadino spiega che anche se si tratta di installazioni mobili «deve essere sempre fatta una autorizzazione paesaggistica, perché sono opere che rimangano sul posto oltre 110 giorni, che è il periodo in cui viene considerato provvisorio. E abbiamo provveduto a farle».

L'INCHIESTA

Ricordiamo che nel mirino degli inquirenti bellunesi sono finiti i bolidi parcheggiati per pubblicizzare il marchio tedesco in Corso Italia di fronte allo storico Hotel de la Poste, che vanta più di 200 anni di storia, o nella zona della stazione della Perla delle Dolomiti. Audi, marchio automobilistico, è da tempo partner di località di Cortina. Il primo maxi-contratto in vista dei Mondiali del valore di un milione e mezzo di euro venne attivato dal 1 dicembre 2018: partì nel maggio 2017 ed è proprio a questo periodo che si riferisce l'inchiesta. Dopo i mondiali si aprì un nuovo bando: giunse una sola offerta, quella appunto della casa automobilistica tedesca che è quindi ancora sponsor di Cortina d'Ampezzo fino al 2025, per complessivi un milione 710 mila euro.