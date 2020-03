Coronavirus a Verona: due casi di contagio, ma la città non si ferma MAPPA

Coronavirus a Verona . Sono due i casi di contagio registrati nel Veronese. «L'autorità sanitaria mi ha comunicato che oggi nella nostra città due persone sono risultate positive al test Coronavirus Covid-19. La macchina della prevenzione era già attiva al massimo e continua ad esserlo».

Così il sindaco Federico Sboarina sui due casi di positività al Coronavirus in città. «Invito quindi i veronesi a mantenere le proprie abitudini - ha continuato - nel rispetto come hanno fatto finora delle misure igienico sanitarie». «In ogni caso - ha concluso - Verona non si deve fermare. Pur seguendo le prossime prescrizioni che il Ministero comunicherà alle Regioni, dobbiamo continuare a vivere la nostra quotidianità».

