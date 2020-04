​Coronavirus nelle case di riposo veronesi: in 29 strutture su 73 riscontrati contagi

VERONA - Sono 29 le case di riposo e le Rsa nel veronese, su 73 totali, interessate da casi di contagio al Coronavirus. Il dato è stato riferito oggi dal direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera, Pietro Girardi, in una conferenza in streaming. Girardi ha confermato che «l'Azienda sta proseguendo con i tamponi per monitorare tutti i 5.800 ospiti delle strutture e gli oltre 3.000 operatori che vi lavorano. Entro questa settimana, grazie al materiale disponibile e ai test rapidi, sarà possibile svolgere esami in tutte le residenze. La priorità è di accudire nel miglior modo possibile tutti gli anziani. Oggi - ha aggiunto - stiamo procedendo ad eseguire i test anche tra i detenuti e il personale del carcere di Montorio».



L'Ulss Scaligera è anche impegnata ad integrare la fornitura di presidi di protezione per le case di riposo, dove il numero dei decessi rappresenta quasi un terzo di tutte le vittime da Coronavirus nel Veronese. «Le strutture che hanno pazienti Covid-19 - ha detto Girardi - hanno ricevuto ulteriori dispositivi di sicurezza, oltre alle mascherine di cui abbiamo dotato tutte le case. Mi riferisco ad esempio a camici impermeabili che possono garantire maggiori tutele al personale». Infine l'Ulss 9, oltre al coinvolgimento delle cooperative sociali del territorio per affrontare particolari criticità, ha deliberato di pubblicare sul proprio sito la richiesta di nuovo personale: «Dopo l'invio dei curriculum sarà stilata una sorta di graduatoria, un elenco di personale Oss e di infermieri da poter mettere a disposizione per questa emergenza» ha concluso il dg. © RIPRODUZIONE RISERVATA