Coronavirus Veneto, casi di contagio a quota 1937, 5 nuove vittime MAPPA

Coronavirus in Veneto oggi, 14 marzo 2020: i casi di contagio salgono ancora a quota 1937. Ci sono 5 nuove vittime a Padova, Verona, Treviso e si sta verificando un caso a Feltre

Ieri sera l'ultima vittima veneta del virus, una donna 83enne: la terza vittima di Vo' Euganeo, Andreina Santimaria, vedova da alcuni mesi, molto nota in paese. Era risultata positiva al tampone da Coronavirus. Due nuovi decessi sempre nella giornata di ieri anche a Treviso. MAPPA.

Coronavirus Veneto, il contagio e le vittime oggi

Il maggior numero di nuovi casi riguarda Padova (+79), seguita da Treviso (38), Verona (36), Venezia (26), Vicenza (21), Belluno (12), Rovigo (11), tre pazienti appartengono ad aree fuori Veneto e per 38 è in corso l'assegnazione dell'area provinciale di competenza. (+79), seguita da(38),(36),(26),(21),(12),(11), tre pazienti appartengono ad aree fuori Veneto e per 38 è in corso l'assegnazione dell'area provinciale di competenza. Non vi sono nuovi casi positivi a Vo' Euganeo ( LEGGI ) Sono saliti a 1.937 i casi positivi al Coronavirus in Veneto, con una crescita di 264 contagi rispetto alla rilevazione di ieri sera (13 marzo). I deceduti sono ora 55 (+5), i pazienti in terapia intensiva 119.

L'ESPERTO: VERO PROBLEMA GLI ASINTOMATICI

«Il vero problema sono i positivi asintomatici, se continuiamo a mandarli in giro l'epidemia non la elimineremo mai». Lo ha detto il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell'università di Padova ieri durante l'intervista al programma televisivo L'aria che tira su La7. Il virologo, volato a Londra venerdì per incontrare la moglie, è tornato in città solo ieri in tarda serata... (LEGGI TUTTO)

I CLUSTER DEL VENETO di oggi 143 marzo (dati rapportati al 13 marzo)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 529 contagiati (esclusi domiciliati Vo'Euganeo) +79

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 82 contagiati 0

Treviso 376 contagiati +38

Venezia 282 contagiati +26

Verona 275 contagiati +36

Vicenza 164 contagiati +21

Belluno 78 contagiati +12

Rovigo 27 contagiati +11

Domicilio fuori Veneto 29 contagiati +3

Assegnazione in corso 95 contagiati +38

I RICOVERATI IN OSPEDALE

In area non critica sono 366 , di cui 119 in terapia intensiva

Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 47 in area non critica, 21 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 2 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 39 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 9 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 13 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 56 in area non critica, 13 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 5 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 2 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 0 pazienti

Ospedale di Mestre 29 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 10 in area non critica, 4 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 4 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 11 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 13 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di San Donà di Piave 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta -1 in area non critica, 2 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 14 in area non critica, 14 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 11 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 5 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 9 in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 2 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 6 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 31 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento -1 in area non critica, 2 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 27 in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 7 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Coronavirus in Friuli Venezia Giulia: 257 contagiati, 52 più di ieri. E altre due nuove vittime

Coronavirus Friuli Venezia Giulia. Salgono a 257 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 52 persone rispetto all'ultima comunicazione. Sono due i decessi registrati in più rispetto alla giornata di ieri, che portano a 8 il numero totale di morti per Covid-19. Ad aggiornare sulla situazione è la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione Civile a Palmanova... (LEGGI TUTTO)

Coronavirus in Trentino Alto Adige: 4 morti

Il 12 marzo, a Bolzano era avvenuto un secondo decesso legato al Covid-19. Un 88enne, già affetto da pregresse patologie, oggi, 14 marzo, il terzo. Mentre ieri, 13 marzo, erano stati 56 casi in più in Trentino per un totale di 171 contagiati. Due vittime in Trentino: il totale della Regione è di 5. Stanotte - 14 marzo - una ultranovantenne in condizioni di salute fortemente compromesse è deceduta a Merano. In Alto Adige si registrano 41 nuovi casi confermati da infezione Covid-19. Complessivamente il numero totale delle persone positive in Alto Adige sale quindi su 166 (125 ieri, 41 nuovi). Presso le strutture dell'Azienda sanitaria sono ricoverate finora 74 persone con Covid-19 accertato, tra queste 13 a Colle Isarco. Per 22 pazienti ricoverati l'esito del test non è ancora pervenuto. 15 sono stati accertati con esito negativo. In terapia intensiva si trovano attualmente 10 persone il cui test è risultato positivo. Ieri è stato comunicato ai Comuni della Provincia il numero di persone il cui test ha avuto esito positivo e quello di coloro che si trovano in quarantena. Non sono compresi in queste cifre i dati dei turisti ed eventuali lavoratori stranieri che sono risultati positivi una volta lasciato l'Alto Adige.

NUOVO MODULO PER MUOVERSI Coronavirus, nuovo modulo di autocertificazione spostamenti Scarica pdf La versione digitale da compilare e tenere sempre sullo smartphone



Coronavirus Mappa contagio Veneto Friuli Trentino

LA RICERCA

Coronavirus, come non confonderlo con influenza: la differenza nei sintomi

Coronavirus, quando sarà il picco? «I cinesi hanno azzeccato i calcoli, qui serve una previsione europea»

Coronavirus. Super test in arrivo per sapere se si è stati contagiati: in un'ora i risultati

Coronavirus cura. Nuovo farmaco Usa anti-virus, Padova fra i 3 ospedali per la

Ultimo aggiornamento: 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA