Coronavirus in Veneto: 423 nuovi contagi e 4 morti nella notte. Continua la discesa nelle terapie intensive Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi 11 febbraio 2021 nel bollettino diffuso da Azienda Zero con l'aggiornamento alle 8 di questa mattina. Nella notte ci sono stati 423 nuovi casi e 4 morti. Le persone attualmente positive sono 25.618, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 9.426. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 1.538 (dei quali 1.029 positivi al virus) e 170 (dei quali 135 positivi) in terapia intensiva.

