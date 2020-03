Coronavirus, in Veneto i contagi passano da 386 a 407. Sono 116 le persone ricoverate

Coronavirus Veneto , le ultime notizie di oggi sul Gazzettino.it. Sette vittime per il Covid-19 nella nostra regione, aumentano ancora i contagiati: dai 386 di ieri siamo passati ai 407 di oggi, 5 marzo 2020. I ricoverati sono 116 (+15), dei quali 25 in terapia intensiva. Lo fa sapere la Regione Veneto, sottolineando che sono 96 i positivi a Treviso, 90 a Vo' Euganeo, 69 a Padova, 66 a Venezia, 27 a Verona, 19 a Vicenza, 14 a Limena, 8 a Mirano, 4 a Belluno e Rovigo, 2 sono casi collegati alla Lombardia (anche se residenti in Veneto) e per 8 è in corso l'assegnazione epidemiologica.

MAPPA CONTAGIO

Covid-19. Persone morte in Veneto

Ieri si è registrata una nuova vittima a Treviso dopo i due morti di ieri pomeriggio. Salgono così a 7 le vittime da Coronavirus in Veneto, mentre ci sono. Intanto la Regione Veneto ha deciso di aumentare i posti letto negli ospedali per fronteggiare al meglio i nuovi casi di contagio e l'eventuale incremento dei malati che necessitino cure specifiche ().

CORONAVIRUS - LE NUOVE NORME E I DIVIETI DEL GOVERNO (SCARICA IL PDF)

I CLUSTER DEL VENETO



Vicenza Provincia 19 casi

Verona Provincia 27 casi

Venezia Provincia (escluso focolaio Mirano-Dolo) 66 casi

Treviso Provincia 96 casi

Padova Provincia (escluso focolai Vo' e Limena) 69 casi

Mirano (Dolo) 8 casi

Limena 14 casi

Belluno Provincia 4 casi

Rovigo Provincia 4 casi. Vo' Euganeo 90 casiVicenza Provincia 19 casiVerona Provincia 27 casiVenezia Provincia (escluso focolaio Mirano-Dolo) 66 casiTreviso Provincia 96 casiPadova Provincia (escluso focolai Vo' e Limena) 69 casiMirano (Dolo) 8 casiLimena 14 casiBelluno Provincia 4 casiRovigo Provincia 4 casi. Casi collegati a focolai lombardi 2 casi

Indagine epidemiologica in corso 8 casi

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 116

Azienda ospedaliera di Padova 37 pazienti

Azienda ospedaliera di Verona 6 pazienti

Ospedale di San Bonifacio 5 pazienti

Ospedale di Treviso 25 pazienti

Ospedale di Mestre 15 pazienti

Ospedale di Venezia 11 pazienti

Ospedale di Mirano 1 paziente

Ospedale di Dolo 1 paziente

Ospedale di Vicenza 5 paziente

Ospedale di Santorso 1 paziente

Ospedale di Legnago 3 paziente

Ospedale di Rovigo 4 paziente

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 2 pazienti

Coronavirus. Cosa sta succedendo in Friuli Venezia Giulia

Salgono a 22 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Lo afferma la Regione. Rispetto a ieri, nelle ultime ore il Sistema sanitario regionale ha registrato ulteriori 4 positività. Al momento in regione si contano 5 casi a Trieste (di cui due ricoverati in ospedale), 12 a Udine (di cui due ricoverati in ospedale) e 5 a Gorizia. Le persone in condizione contumaciale sono 249, mentre i tamponi che hanno dato esito negativo sono 369... (LEGGI TUTTO)



Mappa del contagio da Coronavirus

LE RIFLESSIONI

Il Coronavirus sta mettendo a dura prova l'economia e la società: cosa ci sta insegnando l'emergenza contagio? Alcune notizie e spunti di riflessione sul momento che stiamo vivendo.

«L'intero Veneto va considerato zona rossa»

Luca Zaia parla di Coronavirus con la stessa faccia tirata dei giorni di Vaia: «Non me ne voglia Vo', che deve avere la priorità nelle linee di finanziamento, ma anche Rocca Pietore ha disdette, quindi per noi la zona rossa si chiama Veneto». E anche Lombardia, e pure Emilia Romagna: tre aree che insieme rappresentano «il 54% del totale Italia» (LEGGI TUTTO)

Coronavirus, cosa insegna questo disastro a noi uomini d'impresa

Il contagio entra anche in casa di riposo. Il sindacato: «Lì c'è l'utenza più fragile»

Decalogo di sopravvivenza per genitori ai tempi dell'epidemia

Il decalogo ai vescovi: nozze e battesimi solo per pochi intimi, stop ai funerali

Burioni contro l'aperitivo gratis a Venezia

In principio, ieri mattina, fu Burioni Roberto, virologo e voce chiara del mondo della scienza. Senza mezzi termini aveva cinguettato su Twitter contro l'iniziativa dell'Associazione Piazza San Marco e dei suoi caffè: di qui a fine mese prendi un aperitivo tra le 17 e le 20 e l'altro lo offre la ditta. In una città inserita dal Governo nella zona gialla - cioè intermedia - del diffondersi del contagio. «Venezia: aperitivo gratis in Piazza San Marco per ripartire. Ma lo avete capito che la gente deve stare a casa altrimenti quello che riparte è il virus?»... (LEGGI TUTTO)







Ultimo aggiornamento: 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA