Covid. Test sierologici rapidi per 1200 stranieri impiegati nei lavori stagionali

VERONA - Covid e lavoro.rapidi ad oltre 1200 lavoratori in granparte stranieri. È un progetto riguardante oltre 1.200 lavoratori agricoli, frutto dell’accordo siglato a fine agosto a Verona tra Ulss 9 - Dipartimento di prevenzione-Spisal e Agribi, Ente bilaterale dell’agricoltura Veronese di cui fanno parte Confagricoltura, Coldiretti, Cia Agricoltori Italiani, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, per l’organizzazione e l’esecuzione dei test sierologici rapidi, tramite pungidito, a tutti i lavoratori agricoli che provengono dall’estero.I test sono iniziati il 27 agosto ed interessano oltre 1.200 i lavoratori agricoli che, in vista della vendemmia e delle altre raccolte stagionali, devono sottoporsi all’obbligo di controllo al Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 9 per verificare l’assenza di contagio da coronavirus e di dichiarazione dell’ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 9 entro 24 ore dall’arrivo. Per quelli che provengono dalla Bulgaria e Romania e dai Paesi fuori dall’Unione Europea e dall’accordo di Shenghen c’è l’obbligo di quarantena immediata; per quelli provenienti da Croazia, Spagna, Malta e Grecia c’è solo l’obbligo di tampone.Il dipartimento di prevenzione dell’UIss ha messo sul sito il modulo specifico ( https://bit.ly/2QHEykb ) per gli agricoltori e ha fornito i kit all’ente bilaterale, che attraverso i medici competenti convenzionati effettuano i test e, in soli dieci minuti, consegnano la risposta con certificazione scritta al lavoratore. Per i casi positivi il collegamento con il Dipartimento di prevenzione permette, in tempo reale, l’effettuazione dei tamponi, nella sede di via Carmelitani Scalzi a Verona.