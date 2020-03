Coronavirus, Verona sotto assedio, il sindaco: «Uscite solo con mascherina e guanti»

VERONA - È cominciata una settimana cruciale per il picco dei contagi dovuti all'epidemia da Covid-19 a Verona. I dati confermano che non bisogna abbassare la guardia. Il totale dei decessi fra Verona e provincia è di 128 persone, di cui 3 nelle ultime ore, quasi 2.054 i contagi su tutto il territorio provinciale (+54 oggi).



Stamattina, il sindaco Federico Sboarina ha chiesto al Prefetto Giovanni Donato Cafagna di intensificare i controlli delle Forze dell'ordine e lo stesso ha fatto con il comandante della Polizia locale, per verificare la legittimità degli spostamenti dei cittadini. «Vietato abbassare la guardia, questo è il momento di perseverare nel rispetto delle misure di contenimento e di stringere ulteriormente le maglie dei controlli - ha detto il sindaco Federico Sboarina nel consueto punto stampa in streaming -. Non vanifichiamo i sacrifici fatti in questo mese. Uscite solo con la mascherina e i guanti, uscite solo per lo stretto necessario. E con questo intendo dire di non fare la spesa tre volte al giorno, ma una volta alla settimana. È pesante per tutti, ma è un sacrificio assolutamente indispensabile per garantire la sicurezza dell'intera comunità. Stiamo ultimando la consegna delle mascherine fornite dalla Regione, entro domani si conclude la consegna a tutte le famiglie veronesi. Ricordo che siamo l'unico grande Comune nel paese ad aver attuato la procedura della consegna porta a porta. Uno sforzo organizzativo importante, ma è l'unico modo per avere certezza che tutti ricevano le mascherine aggiuntive». «Se qualche famiglia non dovesse trovarle nella cassetta della posta, lo segnali al numero verde comunale e provvederemo a recapitarle. Ricordo che le mascherine distribuite dalla Protezione civile e fornite dalla Regione sono barriere protettive che servono per uscire protetti». © RIPRODUZIONE RISERVATA