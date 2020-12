Emergenza Covid alla casa di riposo di Legnago: 48 ospiti e 10 operatori positivi

È emergenza Covid alla casa di riposo di Legnago dove 48 ospiti sono risultati positivi. A comunicarlo oggi 28 dicembre - lo stesso presidente dell'istituto anziani, Michele Menini: «Il nuovo giro di tamponi effettuati questa mattina, i cui risultati sono arrivati nel pomeriggio, ha fatto emergere 48 positivi tra gli ospiti della struttura e 10 tra i dipendenti e i collaboratori. Nessuno di loro presenta al momento sintomi gravi».



L’Ipab ha fatto scattare immediatamente il piano di emergenza e ha provveduto a isolare gli anziani, individuando un ulteriore reparto Covid. «Come da protocollo dell’Ulss 9 Scaligera i pazienti dovranno essere spostati nelle prossime ore. È per noi un dispiacere, ma si tratta di un provvedimento che data la situazione viene preso per il loro bene e per limitare il più possibile il contagio - afferma Menini -. Sono notizie che non vorremmo mai dare ai familiari, ma il virus nelle case di riposo ha più possibilità di diffondersi perché gli anziani vivono nello stesso luogo e si relazionano negli stessi spazi. Anche per questo quando i numeri andavano bene nelle scorse settimane abbiamo parlato sempre anche di una dose di buona sorte. Ora i nostri sforzi sono tutti concentrati sul delimitare il contagio e tutelare gli ospiti».

A questo proposito il CdA informa che i familiari verranno contattati nelle prossime ore direttamente dai medici che hanno in cura gli anziani, o da loro eventuali delegati per aggiornare sullo stato di salute e sull’eventuale spostamento di reparto. «Continueremo a tenere aggiornati i familiari sull’evolversi della situazione nella casa di riposo. Intanto abbiamo deciso di intensificare ulteriormente i tamponi», conclude Menini.

CASO FVG

Restando alle Rsa sono tredici i casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture residenziali per anziani, mentre sono stati registrati 4 casi di contagio tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ad approfondimento dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di sette infermieri e tre medici; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere. Da rilevare anche il caso di un Oss al Burlo Garofolo di Trieste.

